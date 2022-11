Baldur's Gate 3: la patch 9 è in arrivo molto presto

Baldur's Gate 3 è uscito ormai da parecchio tempo, almeno nella sua forma acerba e non definitiva. Gli amanti del brand hanno atteso a lungo l'arrivo della versione completa della nuova iterazione di una saga iconica per gli amanti del genere di riferimento e, dopo diverso tempo, sono giunte diverse novità.

Come annunciato nel corso del D&D Direct, il team di Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 sarà pubblicato in versione definitiva nel 2023. La notizia dell'arrivo della versione definitiva ha colto di sorpresa i fan del gioco, i quali richiedevano a gran voce un supporto maggiore ad uno dei titoli di punta tra le produzioni attinenti ai giochi di ruolo. A distanza di ben due anni - la data d'uscita di Baldur's Gate 3 risale all'ormai lontano 6 ottobre 2020 - sono giunte informazioni molto importanti sul titolo targato Larian Studios, ma le novità non sono finite qui.

Stando alle informazioni riportate nell'ultimo Developer Blog su Steam, la Patch 9 di Baldur's Gate 3 è ormai in dirittura d'arrivo. Il nuovo major update del gioco giungerà nel corso delle festività natalizie - non viene riportata una data dettagliata, seppure si possa pensare che faccia riferimento alle ultime settimane del mese di dicembre - e questo verrà accompagnato dall'evento festivo Panel From Hell, il quale "darà un'anticipazione di quello che verrà nel 2023". Come accennato in precedenza, il team afferma che nel mese di dicembre si parlerà ancora una volta dell'uscita del gioco.

"Il nostro obiettivo è di fare in modo che persino i giocatori che hanno ripetuto l'Atto 1 più e più volte per centinaia di ore potranno sentire come se ci fosse un'esperienza completamente nuova in serbo per loro al lancio - della versione completa -". Dunque, il mese di dicembre si prospetta essere un periodo veramente importante per il futuro di Baldur's Gate 3. Tuttavia, il comunicato del team continua riportando nuove informazioni interne che riguardano lo stesso processo interno di sviluppo videoludico.

Come è possibile leggere, infatti, è stato aperto un nuovo spazio dedicato al motion capture a Guildford e, per l'occasione, il team ha permesso di dare uno sguardo - indiretto - al dietro le quinte delle loro produzioni vidoeludiche, mostrando nel dettaglio "una tipica giornata di lavoro a Larian Quebec". Tuttavia, le comunicazioni strettamente attinenti a Baldur's Gate 3 finiscono qui. Come abbiamo visto con l'ultimo corposo update, Baldur's Gate 3 ha introdotto il bardo e gli gnomi nel gioco, permettendo così un'esperienza più ampia di quella offerta nel corso dei primi mesi del lancio del prodotto. Al di là del farraginoso lancio di Baldur's Gate 3, confidiamo nelle possibilità del team ed in una possibile "seconda vita" con l'arrivo della versione definitiva del gioco.