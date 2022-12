Baldur's Gate 3, la patch 9 è enorme: classe del Paladino e le altre novità sull'RPG

Dopo aver finalmente rivelato quando Baldur's Gate 3 uscirà dall'Accesso Anticipato, i ragazzi di Larian Studios ci svelano la marea di novità in arrivo all'interno dell'RPG disponibile su PC con la patch 9.

La patch 9 di Baldur's Gate 3 è "ricca di spirito nobile e ardente riverenza", aggiunge la classe del Paladino, il livello 5 e molto altro ancora. La quantità di aggiunte è davvero impressionante, e di seguito vi andiamo a riportare i punti salienti di questa nuova patch.

Aggiunta la classe Paladino con le sottoclassi Giuramento degli Antichi e Giuramento di Devozione. Aggiunta la sottoclasse nascosta Giuramento, che si attiva se si infrange il giuramento.

Aumentato il limite di livello fino al grado 5.

Aggiunto l'incantesimo Fly.

Rinnovato il sistema Reazioni.

Scontri riequilibrati alla fine dell'Atto 1.

Aggiunti nuovi incantesimi e pergamene.

Aggiunto un sistema di ping, utilizzabile al di fuori del combattimento e durante il proprio turno in combattimento.

Revisionati i suggerimenti.

Cam di combattimento estese al giocatore e ai Colpi critici in mischia dei nemici, evocazioni, forme selvagge e diversi incantesimi e abilità.

Aggiunte varianti dell'incantesimo di comando.

Minthara è ora un paladino.

Ora potete eliminare i file di salvataggio mentre siete in gioco.

Ora potete respingere le convocazioni con un'azione dedicata.

Aggiunto un nuovo pulsante Sali di livello e segnali visivi migliorati per il livellamento.

Aggiunti volti umani ed elfici alla creazione del personaggio.

I personaggi che tentano di suonare uno strumento con cui non sono competenti ora falliscono in modo clamoroso.

Rimosse le pergamene degli incantesimi non magici dagli NPC ad eccezione di Revivify, Summon Quasit, True Resurrection e Speak with Dead.

Aggiunti trigger per il negozio: se provate a raccogliere oggetti di proprietà di determinati commercianti, ti offriranno di scambiarli.

Mage Hand non ti impedisce più di evocare compagni e famigli del Ranger.

La patch include ancora numerosissimi cambiamenti che hanno modificato il peso degli oggetti comuni, migliorato la quality of life dell'esperienza generale, riequilibrato diversi aspetti del gameplay, calibrato meglio gli effetti visivi e audio. Sono inoltre stati integrati diversi fix per quanto riguarda i problemi tecnici segnalati dai giocatori. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla patch 9 di Baldur's Gate 3.