Baldur's Gate 3: con l'ultima patch è finita la pacchia per i sex speedrunner

Tra le iniziative più bizzarre legate a Baldur's Gate 3 troviamo sicuramente le Sex Speedrun, ossia i tentativi da parte dei giocatori di riuscire ad avere rapporti intimi con un personaggio nel minor tempo possibile. Sembrerebbe però che l'ultimo aggiornamento del gioco di ruolo abbiamo pesantemente influito su partite di questo tipo.

Prima che arrivasse la patch in questione, gli speedrunner che puntavano a conquistare uno dei personaggi si concentravano su Lae'zel, considerata il companion perfetto per questo tipo di record: bastava compiere poche azioni per impressionarla al punto da fare in modo che si invaghisse del protagonista e permettesse il completamento della Sex Speedrun.

Ora, invece, Lae'zel è molto più difficile da conquistare e per giungere all'obiettivo occorre faticare parecchio. Tale modifica, che ha radicalmente cambiato il modo in cui funzionano queste bizzarre speedrun, non ha incontrato il favore dei giocatori, che sui social stanno mostrando il proprio disappunto.

A questo punto non è chiaro se, vista la reazione di una parte della community, Larian Studios deciderà di fare un passo indietro e di permettere nuovamente agli utenti di divertirsi con queste Sex Speedrun,

