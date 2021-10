Baldur's Gate 3, la patch più grande di sempre introdurrà un salame come arma contundente

Larian Studios ha finalmente fornito nuove anticipazioni circa la Patch 6 di Baldur's Gate 3. Stando alle parole della software house belga, il prossimo sarà l'aggiornamento più grande di sempre per il ruolistico ancora in fase di Early Access su Steam.

Tramite un nuovo post pubblicato sulla piattaforma Valve, lo studio ha confermato che la Patch 6 del gioco di Dungeons & Dragons è ormai in dirittura d'arrivo e che, a differenza del precedente aggiornamento, verranno presentate numerose novità contenutistiche. Tra queste citiamo una nuova classe giocabile, che sarà mostrata in anteprima a coloro che presenzieranno all'EGX di Londra. Sfortunatamente, non sono stati riferiti ulteriori dettagli al riguardo, ma secondo le speculazioni di una buona fetta dell'utenza potrebbe trattarsi di una classe legata alla magia. Se sarà questo il caso, lo scopriremo durante il nuovo Panel From Hell che Larian terrà a breve, e che ci accompagnerà nella scoperta di tutti gli altri contenuti della Patch.

Tra questi, segnaliamo l'aggiunta, alquanto bizzarra, di un salame equipaggiabile come arma contundente. Naturalmente, non mancherà la possibilità di utilizzare anche due salami in dual wielding. L'arma - specifica Larian - sarà perfettà per quei giocatori che amano il "suono della carne contro la carne".

Ci viene infine specificato che l'aggiornamento peserà all'incirca 60GB e che, esattamente come accaduto con gli update precedenti, ogni salvataggio verrà cancellato una volta installata la nuova versione del GDR.

Ricordiamo che la versione finale del titolo non ha ancora una data di lancio, ma Larian si augura di pubblicare l'edizione definitiva di Baldur's Gate 3 nel corso del 2022.