Baldur's Gate 3, tutti pazzi di Shadowheart: è la romance preferita dai giocatori

Reduce dal lancio record di Baldur's Gate 3 e presi dai preparativi per la prima prima grande patch, i ragazzi di Larian Studios sono comunque riusciti a ritagliarsi un po' di tempo per offrire ai giocatori alcune interessanti statistiche di gioco.

I numeri snocciolati da Larian sono incredibili: nel solo weekend di lancio, i videogiocatori hanno assommato a ben 1225 anni di gioco ("quasi quanto il tempo impiegato a sviluppare il gioco", scherzano gli autori). Ben 88 di questi anni sono stati trascorsi nell'editor del personaggio, con il 10% dell'utenza che ha trascorso più di un'ora a creare il proprio alter ego digitale. Si contano inoltre ben 368 utenti capaci di completare la campagna in appena tre giorni: se non è dedizione questa...

Apprendiamo inoltre che quelle dei Mezzelfi, dagli Umani e degli Elfi sono le razze preferite in assoluto dai videogiocatori (quasi a pari merito), mentre la classe più selezionata in assoluto è stata quella del Paladino. Solo il 7% dei giocatori ha scelto di imbarcarsi in una storia delle Origini, contro il 93% che ha invece optato per un combattente personalizzato. Nel primo caso, Gale è stato il personaggio più selezionato in assoluto, seguito da Karlach e Astarion.

Aggiungiamo un po' di pepe alle statistiche facendo notare che la maggioranza dei utenti ha scelto di imbarcarsi in una relazione amorosa con Shadowheart, che a questo punto può essere eletta come il personaggio più desiderato in assoluto. Al secondo posto dei membri del party più desiderati dal punto di vista sentimentale figura Gale, mentre ci dispiace per gli oltre centomila giocatori che sono stati respinti da Astarion, costretti a riprovarci in un secondo playthrough.

E voi, con chi ci avete provato? Fatecelo sapere nei commenti!