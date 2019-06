Baldur's Gate 3 per PC: aperte le pagine Steam e GOG, arriverà anche su Epic Games Store?

La presentazione di Baldur's Gate 3 durante l'evento E3 di Google Stadia è stata senza dubbio una delle più grandi sorprese degli ultimi giorni. Il gioco, sviluppato da Larian Studio (autori di Divinity Original Sin e Original Sin II) uscirà su Stadia e PC, le pagine Steam e GOG sono state aperte nelle scorse ore.

Come detto, Larian ha aperto la pagina ufficiale di Baldur's Gate 3 su Steam e GOG mentre il gioco non compare su Epic Games Store. Potrebbe però trattarsi di una situazione momentanea e destinata a cambiare, in quanto il CEO dello studio ha dichiarato di "voler portare i giochi di Larian ovunque" ma di non credere nelle esclusive totali o temporali.

Questa la sinossi riportata su Steam: "Una presenza malevola è tornata a Baldur's Gate, con l'intento di divorarla dall'interno e corrompere tutto ciò che resta nei Reami Perduti. Da solo puoi resistere, insieme potete trionfare."

Baldur's Gate 3 è ancora privo di una finestra di lancio, su GOG e Steam è possibile aggiungere il titolo alla lista desideri mentre i preorder non risultano ancora attivi.