Baldur's Gate 3 su PC pesa la bellezza di 122GB: no, non c'è alcun preload

Ormai ci siamo: la versione completa PC di Baldur's Gate III si appresta a fare il suo esordio nella giornata del 3 agosto, con l'edizione PS5 che seguirà a ruota il prossimo 6 settembre. E l'opera di Larian Studios si prospetta decisamente corposa, come testimoniato dal peso complessivo dell'installazione.

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, Baldur's Gate 3 peserà in totale 122GB, a conferma della grandezza del gioco in termini di contenuti. Il problema, però, è che Larian Studios non ha previsto alcun tipo di preload per il suo attesissimo gioco di ruolo, e dunque i giocatori PC potranno scaricarlo soltanto a partire dallo stesso 3 agosto.

"Baldur's Gate III verrà pubblicato il 3 agosto alle ore 17:00, prima di allora non ci sarà alcun preload per il gioco", hanno confermato gli autori con questo messaggio su Steam, aggiungendo che "la release completa peserà circa 122GB. Tenete presente che i vostri salvataggi della versione Early Access non saranno compatibili al lancio del gioco completo, tuttavia sono cambiate così tante cose che vale la pena ricominciare da zero".

Larian ha poi chiarito ulteriormente via Twitter i motivi per cui non ha potuto implementare il preload: "Purtroppo il preload non c'è in quanto Steam non lo supporta per i giochi in Early Access in quanto passare al preload corromperebbe il gioco alle persone che ancora stanno giocando in accesso anticipato". Insomma, bisognerà portare ancora un po' di pazienza prima di poter iniziare la propria avventura con la versione definitiva di Baldur's Gate III, ma quantomeno si tratta di attendere ancora per poco.

Nel frattempo sembra che la versione Xbox Series X/S di Baldur's Gate 3 potrebbe non arrivare prima del 2024, dato che gli sviluppatori hanno promesso aggiornamenti su questa edizione entro la fine del 2023.