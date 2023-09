Baldur's Gate 3 'pensato per PS5 sin dal day one': dettagli sulle feature DualSense

Dopo aver già riscosso grandi successi su PC, Baldur's Gate 3 sbarca finalmente su PS5, pronto ad intrattenere anche i fan PlayStation con le sue qualità ed i suoi enormi contenuti. E con il debutto sulla console Sony, Larian Studios ne approfitta per rivelare qualche dettaglio aggiuntivo.

Attraverso un post disponibile sul PlayStation Blog, la product manager Emily Gera conferma che Baldur's Gate 3 è "sempre stato pensato per PlayStation 5, sin dal day one", per poi soffermarsi su come il team ha adattato interfaccia e menù radiali e gameplay in generale alle funzionalità del controller DualSense.

"Abbiamo preso l'interfaccia originale e l'abbiamo snellita, trasformandola in menù radiali più intuitivi da utilizzare con un controller. Potete raggiungere i vostri strumenti più essenziali tramite la pressione di un singolo tasto, che richiamerà su schermo un ampio menù radiale che vi farà accedere alla mappa, al diario, agli incantesimi, al combat log, allo status del vostro personaggio, alle opzioni per riposi brevi o lunghi ed al vostro campo, così come alla schermata di level up ed all'albero delle abilità", spiega Gera.

Ai microfono di PlayStation Access il director Swen Vincke sottolinea a sua volta che Larian ha "completamente trasformato" l'esperienza di gioco per adattarla al meglio alle funzionalità di un pad, facendo in modo che controllare il proprio personaggio con un regolare controller fosse quanto più naturale possibile e simile ad un tipico videogioco in terza persona. In ogni caso anche su PS5 è possibile impostare una modalità "punta e clicca" in modo così da rendere l'esperienza ludica su console più simile a quella PC.

Infine, aggiunge Vincke, su PS5 ci sono alcune piccole feature esclusive collegate al DualSense. La barra laterale del controller Sony cambia illuminazione a seconda del tipo d'incantesimo utilizzato e durante i momenti più intensi della partita. Le alterazioni di status godranno di una propria colorazione, mentre a seconda di quanta forza viene usata nella pressione dei grilletti adattivi è possibile svelare il menù radiale in maniera parziale o completa.

La nostra recensione di Baldur's Gate 3 vi ricorda perché siamo davanti ad un RPG immenso, non solo su PC ma adesso anche su PS5, in attesa della futura versione Xbox Series X/S.