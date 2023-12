Baldur's Gate 3: un pericoloso cosplay di Orin, rossa come il sangue

Uscito dall'accesso anticipato e disponibile su PlayStation 5 da ormai qualche mese, Baldur's Gate 3 è il gioco dell'anno ai TGA 2023. Il GDR sviluppato da Larian Games non smetterà di stupire la community di appassionati, merito dei corposi aggiornamenti già in sviluppo dalla software house.

Baldur's Gate 3 arriva su Xbox Series X/S e lo fa portando con sé una ventata di novità. La patch 5 di Baldur's Gate 3, in arrivo in contemporanea anche su PS5 e PC, porterà diverse migliorie alle performance, e non solo. Ancora più importante è l'introduzione di un finale esteso con la patch 5 di Baldur's Gate 3, un epilogo inedito che spingerà i giocatori a riavventurarsi per le terre del GDR fantasy.

L'entusiasmo della community continua a crescere e lo fa in contemporanea alla fama che il titolo sta acquisendo tra i cosplayer. Non ci sono solamente i più gettonati Shadowhearts e Astarion tra i protagonisti delle interpretazioni che giornalmente vengono condivise sui social, ma anche alcuni dei villain della storia.

La cosplayer Buffy Miffy ci fa ad esempio dono di una spettacolare interpretazione della pericolosa antagonista Orin la Rossa. Una degli eletti dell'Assoluto, è una maestra dell'omicidio che ama infliggere dolore alle sue prede. Nessuno è mai riuscito a catturarla, poiché mutaforma che può assumere la forma di chiunque. Nasconde il suo desiderio di mietere vittime sotto le sue numerose maschere, attraverso le quali avvicina le sue vittime ignare.

Orin la Rossa è una delle battaglie più impegnative di Baldur's Gate 3, ma possiamo apprezzare il personaggio in tutta tranquillità per mezzo dello scatto condiviso in calce all'articolo. In questo cosplay di Orin la Rossa da Baldur's Gate 3 l'antagonista è assetata di sangue e con la sua lama rossa è pronta a mietere la sua prossima vittima.