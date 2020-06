Baldur's Gate 3: personaggi, gameplay e dettagli sulla fase Early Access nel nuovo video

In coincidenza dello show digitale organizzato dai publisher e dalle realtà indipendenti che stanno partecipando al Guerrilla Collective, gli sviluppatori dei Larian Studios hanno mostrato un nuovo trailer di Baldur's Gate 3, l'attesissima avventura ruolistica in arrivo su PC e Google Stadia.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house artefice degli ultimi capitoli di Divinity Original Sin tratteggia i contorni dell'offerta contenutistica di questa opera che promette di fare felici tutti gli appassionati del genere.

L'impalcatura narrativa su cui andrà a poggiarsi il sistema di gioco offrirà una storia multisfaccettata e ricca di sorprese, come d'altronde vi abbiamo anticipato nella nostra ricca anteprima di Baldur's Gate 3 a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni, con tutte le informazioni sull'opera di Larian.

In chiusura di video, i vertici degli studi Larian hanno informato tutti i fan che Baldur's Gate 3 "dovrebbe" entrare in Early Access nel mese di agosto, nella speranza che le attuali difficoltà legate al lavoro in remoto per l'emergenza Coronavirus possano essere risolte da qui ai prossimi mesi.