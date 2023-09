Baldur's Gate 3: personalizzazione al potere con la nuova mod per le armature

L'enorme Patch 3 di Baldur's Gate 3 è finalmente disponibile: al lavoro svolto da Larian Studios per ampliare il perimetro ludico del kolossal GDR s'aggiunge l'impegno profuso dai modder per arricchire ulteriormente il capolavoro ruolistico, come nel caso di Wayden e del suo DLC fan made 'Ultimate Transmog'.

Lanciata lo scorso 20 settembre su NexusMods, l'espansione amatoriale di Wayden è già stata scaricata da più di cinquemila appassionati di Baldur's Gate 3 su PC e 'attenzionata' da un totale di 50.000 esploratori dei Reami Dimenticati.

Il sistema escogitato dal creatore di contenuti è piuttosto semplice e, al tempo stesso, molto profondo: la mod introduce infatti un sistema di trasmogrificazione che consente ai giocatori di modificare completamente l'aspetto di ogni elemento dell'armatura senza intervenire sulle abilità e sui bonus specifici dei singoli capi di vestiario.

Le modifiche apportate dal programmatore indipendente, di conseguenza, sono puramente estetiche e limitate ai soli elementi di abbigliamento già acquisiti: il sistema escogitato dal modder prende spunto dalle meccaniche di creazione delle pozioni, dando così modo agli utenti di 'clonare' l'aspetto di un capo su un'armatura, come pure sul cappello o elmo, sui guanti, sugli stivali e sul mantello del proprio eroe.

