Baldur's Gate 3: ora è possibile reclutare Minthara senza ricorrere alla violenza

Come ormai ben saprete, qualche giorno fa Larian Studio ha pubblicato un corposo aggiornamento di Baldur's Gate 3 che ha introdotto parecchie novità. Una delle aggiunte della patch in questione riguarda le modalità di reclutamento di Minthara.

In origine, infatti, questo personaggio poteva essere aggiunto al party solo ed esclusivamente se il giocatore lo eliminava nel corso della sua boss fight nell'Atto 1. Grazie all'update di recente uscita, invece, la temibile guerriera potrà essere trovata in un luogo specifico della mappa anche nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di non far fuori il personaggio e di limitarsi a stordirlo.

Questo significa che gli utenti non saranno più obbligati a ricorrere alla violenza per poter aggiungere Minthara alla squadra, garantendo ancora più possibilità di scelta a chi gioca l'apprezzato CRPG.

Al momento non tutti i giocatori hanno accolto la notizia con lo stesso entusiasmo: c'è chi critica gli sviluppatori per aver snaturato la quest e chi invece elogia il lavoro svolto per garantire a tutti di affrontare il gioco come meglio preferisce.

In attesa di scoprire se anche altre meccaniche di gioco subiranno modifiche di questo tipo in futuro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Baldur's Gate 3.