Baldur's Gate 3: al via il preload su PS5, svelati peso e lista dei trofei

Come promesso qualche giorno fa da Larian Studios, oggi è stato dato il via alla fase di preload di Baldur's Gate 3 per tutti coloro i quali hanno acquistato la versione Digital Deluxe sul negozio di PlayStation 5.

L'account X (l'ex Twitter) di PlayStation Game Size ha confermato che il peso del preload è di 108,831 GB. La versione che si può installare al momento è la 1.002.001, ma non possiamo escludere che da qui al lancio della versione standard, che avverrà il prossimo 6 settembre 2023, non arriverà qualche patch che andrà a modificare in un modo o nell'altro il peso complessivo del gioco di ruolo su PS5.

In rete è arrivata inoltre la lista completa degli obiettivi: Baldur's Gate 3 include infatti 47 trofei di bronzo, 4 trofei d'argento e 2 trofei d'oro. Per quello che riguarda gli obiettivi da completare, si tratta degli stessi che abbiamo già visto su Steam qualche settimana fa e l'unica reale differenza consiste nella presenza del Platino, il trofeo più ambito che si può ottenere sbloccando tutti gli altri.

In attesa di conoscere ulteriori informazioni su questa versione del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come abilitare il cross-save di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 e PC.