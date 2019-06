Baldur's Gate 3 sarà presente al PC Gaming Show 2019

L'evento Stadia Connect di Google di ieri si è aperto nel migliore dei modi possibili, ovvero con l'annuncio di Baldur's Gate 3 per PC e Stadia, atteso da tempo immemore dai fan della saga.

Ad occuparsene sono i ragazzi di Larian Studios, già celebri per la serie Divinity e gli spin-off Origina Sin I & II, altro motivo di gioia per i giocatori. A quanto pare, torneremo presto a sentir parlare del gioco, poiché sarà uno dei protagonisti del PC Gaming Show 2019, evento che prenderà il via alle 19:00 di lunedì 10 giugno nell'ambito dell'E3 2019.

Per l'occasione, il CEO di Larian Studios Swen Vincke e il presidente di Wizards of the Coast Chris Cocks parleranno di com'è iniziata la loro collaborazione e, ovviamente, del gioco in sé. Non sappiamo se verranno mostrate anche scene di gameplay: l'impressione, è quella che ci sia ancora un bel po' di lavoro da fare prima della pubblicazione vera e propria, dal momento che non è stata fissata un finestra di lancio e non sono neppure state mostrate immagini di gioco. Per fortuna, non manca molto al PC Gaming Show 2019.

Lo sviluppo di Baldur's Gate 3 sta tenendo impegnati ben 200 sviluppatori di Larian, la più grande forza lavoro mai assemblata dal team, ai quali vanno ad aggiungersi altre 100 personalità esterne. Il lancio è previsto su Google Stadia e su PC, esclusivamente su GOG e Steam. Epic Games Store è stato escluso, dato che a Vincke non piacciono le sue politiche sulle esclusive.