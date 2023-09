Baldur's Gate 3: sarà introdotta anche una Modalità Foto

Nonostante il team di Larian temesse che Baldur's Gate 3 fosse stroncato dalla critica a causa dei bug, il gioco continua a riscuotere un grandissimo successo, sia su PC che su Playstation 5 e presto sarà anche possibile immortalare la bellezza di personaggi e paesaggi con un'apposita Modalità Foto.

A comunicare l'introduzione di questa nuova funzione è il Direttore Editoriale Michael Douse, che conferma che una Photo Mode è attualmente in lavorazione. La funzionalità nasce con l'intento di stimolare la creatività dei giocatori in scatti artistici e di qualità superiore rispetto a quelli che è possibile realizzare finora con le normali opzioni di cattura messe a disposizione dalle piattaforme di gioco.

Non ci sono ancora dettagli su come sarà configurata la modalità in termini di telecamera, filtri e personalizzazioni, ma abbiamo la conferma che arriverà. Con ogni probabilità, questa consentirà finalmente di scattare foto panoramiche ai paesaggi, ma anche di immortalare più da vicino i volti dei personaggi senza dover ingaggiare una conversazione, magari cambiando anche le loro espressioni a piacimento.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno continuando a correggere i problemi segnalati o smussare eventuali spigoli, come dimostra l'hotfix 6 che introduce migliore per i dialoghi e non solo. Teniamoci pronti, allora: presto la nostra galleria screenshot si arricchirà di fotografie degne dei migliori estimatori.