Baldur's Gate 3: prime fasi di gioco, durata e storia nell'intervista per Google Stadia

A pochi giorni dall'annuncio della data dell'early access per il nuovo Baldur's Gate 3 gli sviluppatori di Larian Studios tornano a parlare del gioco svelando nuovi dettagli e spiegando i vantaggi della versione per Google Stadia.

La nuova avventura ruolistica tratta dal mondo di Dungeons & Dragons esordirà in accesso anticipato il prossimo 30 settembre su PC e Stadia. Kieron Kelly, Product Manager di Larian Studios, ha parlato dei contenuti dell'early access approfondendo le fasi iniziali di gioco e rivelando che i giocatori inizieranno il loro viaggio ad Avernus: "Avernus è il primo strato dei Nove Inferi ed è stato protagonista dell'avventura D&D recentemente pubblicata Descent into Avernus. Durante questa avventura la vicina città di Elturel fu trascinata all'inferno. Mentre la città veniva salvata, le conseguenze di quel catastrofico evento gettavano un'ombra gigantesca sugli eventi di Baldur's Gate 3. Prigionieri a bordo di un nautiloide, volando sopra l'apocalittica Guerra di Sangue che devasta l'inferno, i giocatori prenderanno parte ad un'audace fuga mentre la nave salta tra i piani dell'esistenza nel tentativo di tornare a casa".

Il Product Manager ha poi parlato delle dimensioni d'early access di Baldur's Gate 3 paragonandole a quelle di Divinity Original Sin 2: "Sebbene il tempo di gioco sarà simile in entrambi i giochi per l'Atto 1, la differenza sarà nella profondità. L'accesso anticipato di BG3 conterrà quasi il triplo delle righe di dialogo rispetto a Divinity Original Sin 2. Avrà quasi quattro volte in più di incontri e combattimenti e quattro volte in più di NPC. Non è solo più grande del suo predecessore ma anche più profondo. La quantità di scelte ramificate è tale per cui le decisioni che prendi saranno importanti. Dovrai riprodurre Baldur's Gate 3 diverse volte prima di poterle vedere tutte".

Infine Kelly ha spiegato i vantaggi della versione per Google Stadia che permette anche a chi non possiede un PC o una console performante di godere appieno di tutta la profondità e di tutti i dettagli offerti da Baldur's Gate 3. Interagendo con la community i vertici di Larian hanno confermato che la lingua italiana non sarà disponibile al lancio di Baldur's Gate 3.