Baldur's Gate 3: prime impressioni sull'Early Access, disponibile da oggi

A poche ore dalla pubblicazione dell'Early Access di Baldur's Gate 3, vi proponiamo un filmato con le nostre prime impressioni su questa versione non definitiva del titolo Larian Studios.

Il nostro Alessandro Bruni ha infatti avuto l'opportunità di provare in anteprima l'accesso anticipato del gioco e ha pubblicato giusto in tempo per il debutto del gioco un lungo provato di Baldur's Gate 3. In calce a questa notizia trovate quindi un video dedicato proprio all'articolo presente sulle nostre pagine e nel quale è possibile scoprire alcuni dettagli sulla trama, apprezzare la profondità dell'editor del protagonista e osservare in azione il combat system e il sistema di dialoghi a scelta multipla.

Vi ricordiamo che l'Early Access di del gioco può essere acquistata da oggi su PC (esclusivamente su GOG e Steam) e Google Stadia. Acquistando il prodotto sul client Valve è possibile giocare anche su dispositivi Apple, dal momento che proprio ieri è stata annunciata la compatibilità dell'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 con i Mac. Va inoltre precisato che l'attuale versione del gioco non include la traduzione in italiano, che arriverà il prossimo anno con l'edizione completa.