Baldur's Gate 3, la promessa di Larian: coerenza, fantasia e...malvagità!

Mentre lo sviluppo dell'attesissimo GDR prosegue, Larian Studios ha annunciato la nuova data di lancio dell'Early Access di Baldur's Gate 3, fissata per il mese di settembre.

Per ingannare l'attesa e illustrare in maniera più dettagliata l'approccio della software house allo sviluppo del gioco, il Creative Director Swen Vincke ha concesso un'interessante intervista a Fextralife. Numerose le tematiche affrontate, tra cui il rapporto tra Larian Studios e Wizards of the Coast, detentori della licenza di D&D. "Sono stati di grande supporto. - ha dichiarato Vincke - Ci hanno dato molta libertà. Ovviamente, dobbiamo attenerci alla lore, ma abbiamo capito in fretta quali erano le linee guida".

E il team di sviluppo sembra intenzionato a muoversi con determinazione tra i confini concessi dall'universo di D&D. Priorità assoluta di Larian Studios, svela il Creative Director, è assicurarsi che le azioni compiute dall'utente in Baldur's Gate 3 generino risultati coerenti all'interno del mondo di gioco. Per far questo, la software house sta elaborando molti percorsi alternativi, in grado di rispecchiare l'approccio del giocatore all'universo digitale. Nel plasmare i sentieri di Baldur's Gate 3, assicura Sven Vincke, gli sviluppatori stanno dando fondo alla fantasia, così da riservare ai giocatori soluzioni e trovate inaspettate. Infine, assicura, i giocatori troveranno grande soddisfazione anche nel ruolare personaggi malvagi: il mondo di Baldur's Gate 3, assicura, risponderà in maniera coerente anche a questa scelta.



Per i giocatori PC che attendono con ansia il GDR, segnaliamo la pubblicazione dei requisiti di sistema per l'Early Access di Baldur's Gate 3.