Baldur's Gate 3, pronti all'avventura su Steam Deck? Ecco la verifica per la console Valve

Comincia ufficialmente il viaggio nei Reami Proibiti di Baldur's Gate 3 con le nostre prime ore di gioco il diretta streaming su Twitch. La pubblicazione della produzione videoludica targata Larian Studios è avvenuta il 3 agosto ma, nelle ventiquattr'ore successive al day one, è giunta una notizia importante per i possessori di Steam Deck.

Come comunicato dall'account Twitter ufficiale dedicato al gioco, Baldur's Gate 3 è ufficialmente verificato per Steam Deck dalla giornata di ieri 4 agosto. Ciò significa, in breve, che Baldur's Gate 3 garantirà l'accesso a tutte le funzionalità garantite dalla piattaforma ibrida ideata da Valve. Nel dettaglio:

Sono accessibili tutte le funzionalità quando viene utilizzato la configurazione di default del controller;

Questo gioco mostra le icone del controller di Steam Deck;

L'interfaccia testuale in-game è leggibile su Steam Deck;

La configurazione grafica di default del gioco gira bene su Steam Deck.

Niente timore, dunque, per chi ha provveduto all'acquisto del GDR di Larian Studios per la console di Valve: Baldur's Gate 3 gira bene anche su Steam Deck. C'era un grande fermento per l'uscita del gioco ruolistico del momento, il quale costituisce una corposa parte della line-up di esperienze videoludiche in uscita ora e nella restate metà dell'anno, ma è il nuovo re dei GDR? Scopritelo nella nostra lunga prova di Baldur's Gate 3 prima della recensione.