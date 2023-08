Baldur's Gate 3 su PS5 arriverà in Giappone in edizione fisica e digitale

Baldur's Gate 3 è un successo stratosferico, nonché il il gioco su Opencritic con la media più alta di sempre, e l'eco delle sue straordinarie gesta è giunto anche nel Pease del Sol Levante. Spike Chunsoft, infatti, fa sapere in un post su X che pubblicherà Baldur's Gate 3 in edizione fisica e digitale su Playstation 5.

Sebbene non sia stata indicata una data d'uscita in Giappone, il messaggio riporta un generico "fine del 2023" come periodo di release. Lo stesso interesse dimostrato dai videogiocatori nipponici nei confronti del titolo è di per sé piuttosto atipico, data la sua natura di WRPG hardcore.

Il gioco non è ancora sbarcato sui lidi di casa Sony, ma arriverà in Occidente su PS5 il 6 settembre e già Baldur's Gate 3 risulta il più preordinato su Playstation Store, a testimonianza delle grandi aspettative che ormai si sono create attorno alle imprese compiute da Larian.

Baldur's Gate 3 si ispira all'universo di D&D e tra i suoi punti di forza c'è sicuramente la sua capacità di proporre una grande ramificazione di alternative in un universo in cui il giocatore ha davvero la sensazione che tutto sia possibile.

Mentre il team di sviluppo continua a correggere i bug della versione PC con nuovi aggiornamenti, i giocatori Playstation si stanno dunque preparando a plasmare la propria avventura.