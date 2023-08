Baldur's Gate 3 PS5: svelata la data del preload, avrete abbastanza tempo per scaricarlo

Come ipotizzato da molti giocatori, Sony ha deciso di applicare regole diverse a Baldur's Gate 3 per quello che riguarda la fase di preload. Come tutti i giochi più attesi (vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è il più prenotato sul PlayStation Store), sarà possibile iniziare il download con più di 48 ore di anticipo rispetto all'uscita.

A prescindere dalla versione del gioco prenotata sul negozio digitale di Sony, gli utenti potranno dare il via alla fase di preload a partire dal prossimo 1 settembre 2023 allo scoccare della mezzanotte. Questo vale quindi sia per coloro i quali hanno fatto il preorder della versione standard, che permetterà di giocare a partire dal 6 settembre 2023, che per coloro che invece hanno prenotato la Deluxe Edition e che hanno diritto all'Early Access, in partenza il 3 settembre 2023.

Purtroppo non vi sono informazioni concrete in merito al peso del download, ma possiamo ipotizzare che lo spazio occupato dal titolo Larian Studios sugli SSD della console di ultima generazione Sony sia paragonabile a quello della versione PC, che è di 122 GB.

Sapevate che la prossima patch di Baldur's Gate 3 migliorerà il gioco e correggerà più di mille bug? Per chi non lo sapesse, inoltre, tutte le migliorie apportate dagli update per PC saranno disponibili anche su PlayStation 5.