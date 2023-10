Baldur's Gate 3 per PS5 uscirà in versione fisica? Forse sì, Larian tasta il terreno

Sembra che Larian voglia valutare l'interesse dei giocatori nei confronti di una versione fisica di Baldur's Gate 3 per PlayStation 5, almeno in maniera indiretta, se vogliamo leggere tra le pagine di un messaggio ricondiviso su X dal direttore publishing della compagnia.

Il director of publishing di Larian ha ricondiviso sul suo profilo X un messaggio nel quale si invita a esprimere il proprio interesse per una versione fisica di Baldur's Gate 3 per PlayStation 5, uscito il 6 settembre scorso ma solamente in formato digitale.

Ovviamente non suona come una conferma riguardo l'uscita del gioco su Blu-Ray ma sicuramente suona come un potenziale interesse sulla questione da parte dello studio, che con questo messaggio prova a sondare il terreno a riguardo.

Vedremo come si evolverà la questione, al momento non c'è nulla di ufficiale in merito e dunque non trattenete il fiato aspettando una versione scatolata di Baldur's Gate 3, anche se effettivamente data la popolarità del gioco sarebbe facile ipotizzare l'arrivo di un publisher interessato a pubblicare BG3 in versione retail.

Per saperne di più sul gioco Larian vi rimandiamo alla recensione di Baldur's Gate 3, il gioco è stato pubblicato ad agosto su PC e a settembre su PlayStation 5, entro fine anno arriverà anche su Xbox Series X/S ma la data di uscita precisa non è ancora stata resa nota.