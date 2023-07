Baldur's Gate 3: qual è il livello massimo e quali sono i nuovi talenti e incantesimi?

Dopo aver svelato quanto dura Baldur's Gate 3, Larian ci rivela ora alcuni dettagli riguardo il livello massimo raggiungibile ed i nuovi talenti e incantesimi presenti nella versione 1.0 in uscita ad agosto su PC e a settembre su PlayStation 5.

Baldur's Gate 3 qual è il livello massimo raggiungibile?

Inizialmente Larian aveva pianificato il decimo livello come il più alto raggiungibile dal personaggio ma in questo caso "troppi incantesimi di alto livello sarebbero rimasti fuori dalla nostra portata" e per questo motivo si è deciso di alzare il level cap dell'esperienza fino al livello 12, così da poter sbloccare ad esempio Alleato Planare, Danza Irresistibile di Otto e Catena di Fulmini.

Talenti e incantesimi di Baldur's Gate 3

Per quanto riguarda i talenti, Larian conferma che al lancio ce ne saranno ben 37 disponibili, di cui la maggior parte del tutto nuova, tra cui:

Aggressore Selvaggio

Allerta

Adepto Elementale

Attore

Carica

Cecchino Magico

Esperto di Balestre

Esperto di Dungeon

Fortunato

Incantatore da Guerra

Incantatore Rituale

Intrattenitore

Lottatore da Taverna

Maestro delle Armature Medie

Maestro delle Armature Pesanti

Maestro delle Armi su Asta

Osservatore

Resiliente

Sentinella

Sterminatore di Maghi

Tenace

Tiratore Scelto

Gli incantesimi ed i sottoincantesimi invece saranno oltre 600 al lancio, con l'aggiunta degli incantesimi innalzati. Ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 esce il 3 agosto su PC e il 6 settembre su PlayStation 5, la versione Xbox Series X/S non ha ancora una finestra di debutto ben definita, il team si concentrerà prima sulle edizioni PC e PlayStation.

Lo sapevi? Baldur's Gate 3 è sottotitolato in italiano ma non doppiato nella nostra lingua.