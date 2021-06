Baldur's Gate 3, quando uscirà? Niente da fare per il 2021, Larian punta al 2022

In seguito all'apertura di un nuovo team di Larian Studios in quel di Barcellona, la software house prosegue a pieno ritmo i lavori sull'attesissimo Baldur's Gate 3.

Di recente, Swen Vincke ha offerto un interessante aggiornamento sullo stato dello sviluppo, con una ricca intervista concessa alla redazione di GameSpot. La realizzazione del gioco, ha spiegato lo Studio Head di Larian Studios, è stata caratterizzata sino ad ora da un ritmo meno sostenuto di quanto inizialmente previsto. Una circostanza che non sorprende, e che del resto ha colpito la quasi totalità dell'industria nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Tuttavia, ha garantito Vincke, i lavori su Baldur's Gate 3 procedono bene, con l'Early Access che sta offrendo molti e importanti spunti agli autori. A breve, spiega, quest'ultimo potrà peraltro contare su di un nuovo update, che porterà con sé alcune feature inaspettate. Per quanto riguarda il periodo di lancio della versione completa del GDR, Larian ha ribadito che "si tratta di un gioco molto grande, e richiede tempo", ma si è anche detta piuttosto ottimista. "Stiamo facendo il possibile per un lancio nel prossimo anno", ha affermato lo Studio Head, "sicuramente non arriverà nel 2021".



In attesa di poter scoprire le prossime sorprese dell'Early Access di Baldur's Gate 3, non resta dunque altro da fare che pazientare, prima di tornare a immergersi nell'universo videoludico di D&D.