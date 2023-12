Baldur's Gate 3, record su How Long To Beat: è il gioco più backloggato del 2023

Baldur's Gate 3 è stato il gioco rivelazione del 2023 venendo anche premiato come GOTY ai The Game Awards, ma i suoi sconfinati contenuti e una longevità che può abbondantemente superare il centinaio di ore potrebbero scoraggiare non poco diversi giocatori. E così l'opera targata Larian Studios raggiungere un curioso primato.

Basandosi sulle proprie statistiche interne, il portale How Long To Beat fa sapere che Baldur's Gate 3 è stato il gioco più backloggato del 2023: tantissimi giocatori avrebbero dunque deciso di rimandare la loro esperienza con il colossale RPG per recuperarla in un secondo momento, magari quando ci sarà più tempo a disposizione o meno titoli da giocare. A tenergli compagnia sul podio ci sono tra l'altro The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Hogwarts Legacy, ulteriori titoli noti per le loro ampie dimensioni e per una durata complessiva assai consistente. Di seguito la Top 10 dei giochi più volte inseriti dagli utenti di How Long To Beat nel loro backlog:

Baldur's Gate 3 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Remake Starfield Hi-Fi Rush Final Fantasy XVI Dead Space Remake Star Wars Jedi Survivor Sea of Stars

Da notare che nella classifica sono presenti diversi altri giochi molto lunghi come Starfield, Final Fantasy XVI e Star Wars Jedi Survivor, tutti prodotti che richiedono un certo impegno e dedizione per essere goduti al massimo delle loro potenzialità. How Long To Beat ha anche rivelato che Redfall è stato il gioco più abbandonato del 2023, seguito a ruota da Minecraft Legends e l'ultmo Forza Motorsport.

Per quanto riguarda l'RPG di Larian Studios, gli sviluppatori hanno confermato che Baldur's Gate 3 non uscirà mai su Xbox Game Pass, spiegando i motivi dietro tale scelta.