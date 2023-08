Baldur's Gate 3, ancora record su record: superati i 700mila utenti attivi su Steam

Il successo di Larian Studios è inarrestabile: a meno di un giorno dal record di Baldur's Gate 3 con i suoi 500mila giocatori su Steam attivi in contemporanea, dalle pagine del database del client di Valve sopraggiungono ulteriori novità in merito. Larian Studios è sulla cresta dell'onda del mercato videoludico con 700mila utenti attivi.

Dalle pagine interne di Steam è emerso che, nella giornata di oggi 6 agosto, Baldur's Gate 3 è arrivato al picco massimo di 712,281 giocatori online in contemporanea. Al momento della scrittura della notizia, SteamDB riporta che i server del titolo contano un totale di 678,676 player intenti a cimentarsi in questa nuova avventura, ma è bastato pochissimo tempo per permettere al team di sviluppo di infrangere il record dapprima stabilito.

L'utenza è in visibilio per quanto prodotto con la terza iterazione dell'iconico GDR. Come raccontatovi nel nostro articolo dedicato alla lunga prova di Baldur's Gate 3 prima della recensione, quello che il mondo videoludico ha al momento tra le mani è un potenziale nuovo re dei giochi di ruolo, con una capacità creativa che solo i ragazzi di Larian Studios potevano mettere a frutto con un lavoro di tale portata. Le valutazioni dei giocatori sono estremamente positive e agosto è cominciato alla grande per gli utenti del mondo PC.