Baldur's Gate 3, requisiti di sistema aggiornati: aumenta lo spazio richiesto!

Ad un giorno esatto dal lancio di Baldur's Gate 3 in Early Access, Larian Studios ha rimaneggiato i requisiti di sistema della versione PC comunicati per la prima volta lo scorso agosto in occasione del "Panel From Hell".

I nuovi requisiti sono sostanzialmente gli stessi, ad eccezione di un'unica, rilevante differenza: lo spazio richiesto per il gioco sul disco rigido è lievitato a dismisura, passando da 70 GB a ben 150 GB. Come fa notare PCGamesN, adesso Baldur's Gate 3 è 75 volte più pesante di Baldur's Gate 2, e 50 volte più ingombrante della sua Enhanced Edition.

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

API: Vulkan / DirectX 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

API: Vulkan / DirectX 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Trattandosi di una versione in Accesso Anticipato, non è escluso che la dimensione possa aumentare ulteriormente con gli aggiornamenti futuri. Nell'attesa, i contenuti da giocare non mancheranno affatto: l'Early Access di Baldur's Gate 3, in uscita domani 8 ottobre su PC (Steam e GOG) e Google Stadia, offre una campagna di 25 ore, otto razze giocabili (alcune con sotto-razze) e cinque classi.