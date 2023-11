Baldur's Gate 3 riceve la Patch 5: Epilogo inedito, nuove modalità e un mare di migliorie

L'entusiasmo di Larian per il lancio della Patch 5 di Baldur's Gate 3 viene sublimato dalla software house belga con l'approdo ufficiale di questo importante aggiornamento gratuito su PC e PlayStation 5 (e dal day one anche su Xbox Series X|S).

Una volta installato il quinto update maggiore di BG3, il capolavoro ruolistico ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons espande ulteriormente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dei Reami Dimenticati per fare spazio a un Epilogo inedito con ben 3.589 righe di dialogo aggiuntive, nuovi PNG e 'modificatori dinamici' che riflettono le azioni compiute dai giocatori nel corso della campagna principale e delle attività secondarie.

Senza entrare nel merito delle aggiunte apportate da Larian con l'Epilogo inedito, è importante sottolineare come la Patch 5 intervenga anche in tanti altri aspetti del kolossal CRPG: in tal senso citiamo l'introduzione delle modalità Onore e Personalizzata. La prima modalità innalza ulteriormente il livello di difficoltà con oltre 30 modificatori e tante azioni inedite per tutti i combattimenti contro i nemici ordinari e i boss, mentre la modalità Personalizzata fa appello al lato più 'creativo' dei giocatori per consentirgli di modificare liberamente decine di parametri della partita, come i tiri richiesti per il Dado Karmico, la possibilità di nascondere i Punti Salute dei nemici in battaglia o la possibilità di mettere in pausa il gioco per guarire completamente il gruppo.

Sempre grazie alla Patch 5 assistiamo a dei miglioramenti estesi nella gestione dell'inventario e all'aumento delle prestazioni su PC e console, con tanto di sblocco della risoluzione dinamica su PlayStation 5 per garantire un'esperienza di gioco fluida e responsiva anche nelle fasi più concitate delle battaglie o nelle aree più ricche di dettagli della mappa. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.