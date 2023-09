Baldur's Gate 3, basta rinvii per la Patch 3: l'enorme update è disponibile

Come preannunciato dagli studi Larian confermando il rinvio della Patch 3 di Baldur's Gate 3, a partire da oggi venerdì 22 settembre è finalmente possibile scaricare l'ultimo, importante 'major update' del capolavoro ruolistico su PC, PlayStation 5 e Mac OS.

Se la Patch 2 di Baldur's Gate 3 ha introdotto un mare di migliorie e tante novità per Karlach, il terzo aggiornamento maggiore del supporto post-lancio del GDR fantasy di Larian promette di essere altrettanto ricco di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

Sul fronte delle novità contenutistiche, è davvero impossibile non citare l'introduzione dello Specchio Magico, uno strumento che consente agli esploratori dei Reami Dimenticati di modificare l'aspetto estetico e apportare molteplici cambiamenti per acconciatura, dettagli del viso, tatuaggi, colore degli occhi, tono di voce, pronome di riferimento e tanto altro. Lo Specchio Magico, ad ogni modo, è limitato ai soli personaggi customizzati (niente modifiche per gli eroi Origin, quindi) e non prevede l'alterazione di aspetti come la corporatura o la razza di riferimento del proprio alter-ego.

Nelle note enciclopediche della Patch 3 (potete scorrerle seguendo il link che vi lasciamo in calce alla notizia) trovano spazio anche degli interventi generalizzati per migliorare le prestazioni su PC e console, come pure l'introduzione di modifiche ai colori della Lightbar del controller DualSense su PlayStation 5 in funzione dei danni elementali.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.