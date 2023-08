Baldur's Gate 3 e le romance: la community chiede più amore e propone tante novità

La prima grande patch di Baldur's Gate III ha introdotto un ampio numero di modifiche all'interno del gioco, inclusi alcuni interventi connessi alle romance.

La community de GDR, del resto, sembra aver particolarmente apprezzato le interazioni sentimentali proposte dalla produzione, al punto che vorrebbe aggiungere tantissime feature! Sui lidi di Reddit, gli appassionati di Baldur's Gate III hanno dato libero sfogo alle proprie richieste e osservazioni, nella speranza che possano guadagnarsi attenzione negli studi di Larian Studios.

Tra le proposte dei giocatori spicca in particolare la volontà di aggiungere ulteriore spessore alle interazioni tra protagonista e NPC durante le fasi di relax trascorse presso l'accampamento del party. A patto di aver raggiunto un determinato livello di intesa con un personaggio, si propone, potrebbe essere piacevole avere a disposizione opzioni che consentano al nostro eroe di abbracciare o tenere per mano il proprio (o i propri!) interesse amoroso.



Un'ulteriore proposta punta l'attenzione sulla possibilità di trascorrere le ore di sonno accanto al proprio partner, anziché in solitaria su un giaciglio accanto al fuoco. Nell'accampamento di Baldur's Gate III, peraltro, il protagonista è l'unico a non disporre di una propria tenda, con molti fan che chiedono la possibilità di acquistarne una e di personalizzarla, rendendola adatta - perché no - anche a una fruizione in compagnia!



Nel frattempo, sarà presto possibile osservare in azione il gameplay di Baldur's Gate III su PS5.