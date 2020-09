Baldur's Gate 3: romance e gestione del party nel nuovo aggiornamento di Larian Studios

Dopo aver annunciato il leggero posticipo per l'early access di Baldur's Gate 3, i ragazzi di Larian Studios hanno pubblicato l'ultimo corposo community update accompagnato da un lungo ed esilarante filmato che mostra i dettagli sul funzionamento delle romance e del party.

Il nuovo aggiornamento per la community arriva a poche ore dal rinvio dell'accesso anticipato per Baldur's Gate 3 che è ora programmato per il prossimo 6 ottobre. Come si legge nel comunicato che accompagna il filmato, le innovazione che riguardano la gestione del party e delle romance tra i vari protagonisti saranno molto più complesse di quanto visto nei precedenti titoli targati Larian.

Ciascuno dei personaggi sarà infatti dotato di una propria personalità, con obbiettivi e motivazioni particolari. Per sopravvivere e mantenere il gruppo compatto, i giocatori dovranno fare i conti con le differenze esigenze di ogni membro del party ed ogni scelta porterà ad una diversa evoluzione del gruppo. Ogni relazione potrà essere condizionata da centinaia di parametri con il fine di rendere l'esperienza più profonda di quanto visto fino sui moderni giochi di ruolo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Larian Studios ha confermato l'arrivo della localizzazione in italiano, anche se al momento non sono state previste delle tempistiche precise.