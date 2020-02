Baldur's Gate 3: romance e relazioni personali? ecco come influiranno sul gioco

Il recente gameplay reveal di Baldur's Gate 3 ha prepotentemente riacceso i riflettori sul prossimo gioco di Larian Studios. Una delle maggiori richieste a margine dell'evento è relativa alla questione delle "romance" nel nuovo capitolo della celebre saga.

Come confermato dal senior writer Adam Smith, i cinque personaggi iniziali (e gli altri che arriveranno in seguito) saranno disponibili ad approfondire dinamiche romantiche e relazioni personali. Lo sviluppatore sta infatti cercando di creare situazioni complesse, con l'aiuto delle meccaniche di Dungeons & Dragons. Lo stesso Smith ha infatti dichiarato: "Se dormi con Liselle una notte al campo, la notte successiva potresti trovarla a letto con qualcun altro. E lei dirà -è stato divertente no?- mentre tu sarai tipo, oh! cuore spezzato!". Allo stesso modo la gestione dei personaggi con tendenze da vampiro potrà influire sulla coesione del party. Infatti scegliendo o meno di nutrirsi tramite i propri compagni, si avranno reazioni diverse che potranno influire sui rapporti personali. In ogni caso, Smith spera di riuscire a creare situazioni in cui il sesso non venga visto come una semplice ricompensa: "vogliamo avere gelosia. Vogliamo anche grande felicità. Non vogliamo che sia solo una questione di, mi hai portato questo regalo quindi prendi +50 di reputazione. E molto più basato su come gestisci le varie situazioni".

Insomma, Larian Studios sembra voler dare un peso reale alle relazioni all'interno del party di gioco. Gli sviluppatori hanno recentemente spiegato perché Baldur's Gate 3 non arriverà sulle attuali console. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile l'anteprima di Baldur's Gate 3.