Baldur's Gate 3, l'RPG di Larian si aggiorna: ecco cosa cambia con l'hotfix 16

Dopo aver rivelato di essersi già messa all'opera sull'Atto 1 del nuovo gioco dopo Baldur's Gate 3, Larian Studios conferma la disponibilità di un nuovo hotfix per il suo acclamato gioco di ruolo. Si tratta di un aggiornamento ricco di correzioni e aggiornamenti tecnici, volti a migliorare l'esperienza globale degli utenti.

Tra i cambiamenti più importanti segnalati da Larian e introdotti con l'hotfix 16 di Baldur's Gate 3 abbiamo:

La funzionalità di salvataggio incrociato non sincronizzerà più i salvataggi modificati, poiché non sono accessibili ai giocatori su console;

Aggiunte categorie all'elenco Waypoint, raggruppando i Waypoint per posizione;

Ora potrai accedere ad alcuni oggetti relativi alle missioni sul posto, anche se sono attualmente nel baule dell'accampamento o nell'inventario di un compagno che sta aspettando all'accampamento;

Risolto il problema con il ripristino dell'opzione Nascondi elmo per i compagni dopo il salvataggio e il caricamento;

Risolti diversi problemi con texture a bassa risoluzione che apparivano dopo tempi di gioco prolungati;

Risolto un bug visivo per il quale alcune porte riapparivano brevemente una volta distrutte;

Risolto il problema con il dialogo di Gale che terminava bruscamente quando gli si chiedeva un bacio.

Ci sono poi altre modifiche che contengono dettagli spoiler sul gioco, dunque vi rimandiamo a questo indirizzo se siete interessati ad ulteriori approfondimenti. Larian ha inoltre precisato che l'hotfix arriverà in ritardo su Mac di due settimane rispetto alla versione PC. Scusandosi con l'utenza Apple, lo studio belga ha messo in chiaro di star lavorando affinché i prossimi aggiornamenti vengano distribuiti in simultanea su entrambe le piattaforme.

Sulle nostre pagine potete scoprire i migliori personaggi di Baldur's Gate 3.