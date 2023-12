Baldur's Gate 3, i saldi fanno bene: torna in vetta ai più venduti su Steam

Non solo Baldur's Gate 3 è arrivato in cima ai più venduti su Xbox, ma grazie a un piccolo sconto l'acclamato RPG di Larian Studios si toglie nuove soddisfazioni commerciali anche su Steam grazie a una nuova impennata delle vendite.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Baldur's Gate 3 risulta essere il gioco di maggior successo su Steam riconquistando dopo tanto tempo il gradino più alto del podio dei Best Seller globali sulla piattaforma di Valve. Il celebre gioco di ruolo è risalito di 9 posizioni rispetto alla precedente rilevazioni, superando la concorrenza sia di Steam Deck che di Elden Ring, con quest'ultimo che ha a sua volta goduto di un enorme boost nelle vendite grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino.

Quello di Baldur's Gate 3 è invece uno sconto del 10% ed è attualmente proposto a 53,99 euro rispetto al prezzo pieno di 59,99 euro, tuttavia è stato sufficiente per spingere tantissimi utenti di Steam a gettarsi in massa sul gioco dell'anno dei The Game Awards 2023, che a distanza di mesi dalla sua uscita (avvenuta su PC ad agosto 2023) continua a godere di una grandissima popolarità tra i giocatori.

Baldur's Gate 3 promette dunque di restare ancora a lungo tra i protagonisti dell'attuale panorama videoludico: le vendite ne sono una prova.