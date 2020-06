Baldur's Gate 3, tutto quello che sappiamo: Everyeye live su Twitch oggi dalle 17:00

Di recente, il team di Larian Studios ha stuzzicato la curiosità degli amanti dei giochi di ruolo con la pubblicazione di un nuovo trailer di Baldur's Gate 3.

Con il breve filmato, la software house ha nuovamente confermato che sono in dirittura di arrivo importanti novità sul terzo capitolo dell'immortale IP videoludica. L'iconico universo di Baldur's Gate si prepara infatti a tornare in azione e sembra proprio che Larian Studios sia pronta a darcene un inedito assaggio nel corso del mese di giugno. L'appuntamento, almeno al momento, resta fissato per l'evento Guerrilla Collective, in programma per le giornate comprese tra 6 e 8 giugno. Vista l'attuale complessa situazione USA, è tuttavia possibile che l'appuntamento venga rimandato, così come accaduto nel caso degli appuntamenti dedicati a PlayStation 5 e Cyberpunk 2077.



In attesa di eventuali novità in tal senso, la Redazione di Everyeye è comunque pronta a offrirvi un pomeriggio totalmente all'insegna di Baldur's Gate 3. I nostri Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli vi aspettano infatti sul Canale Twitch di Everyeye per un nuovo appuntamento con il format "Most Wanted", col quale i nostri Redattori ripercorrono in vostra compagnia tutte le informazioni disponibili sulle produzioni più attese dei prossimi mesi. L'appuntamento è fissato per le ore 17:00, non mancate!