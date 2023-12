Baldur's Gate 3 sbarca in Giappone: il verdetto di Famitsu è eccellente

Intanto che Baldur's Gate 3 si gode la prima posizione nelle vendite Xbox, l'acclamato RPG di Larian Studios si appresta a fare il suo esordio anche in Giappone, dove sarà disponibile dal 21 dicembre 2023. E con l'uscita dietro l'angolo non poteva mancare il verdetto di Famitsu.

Nel numero 1829 della storica rivista nipponica trova spazio anche la recensione di Baldur's Gate 3 che si porta a casa un'altra valutazione eccellente, un 36/40 frutto di quattro diversi 9 assegnati dai redattori della testata. L'opera Larian Studios non ha ricevuto nessun perfect score dai redattori, ma in ogni caso rimane uno dei migliori risultati dell'anno assegnato da Famitsu, in attesa di scoprire come andranno le vendite sul suolo nipponico: ricordiamo a tal proposito che Baldur's Gate 3 esce in Giappone subito in formato fisico, al contrario dell'occidente che per le copie retail prodotte da Larian dovrà attendere i primi mesi del 2024.

Per quanto riguarda le altre valutazioni provenienti dall'ultimo numero di Famitsu trova spazio anche Granblue Fantasy Versus Rising: il nuovo picchiaduro di Arc System Works viene premiato con un pregevole 34/40, somma di due 9 e due 8. Chiudono il cerchio Metro Quester, a cui viene assegnato 30/40 (8, 8, 7, 7), e Magicians Dead Force of the Soul che non va oltre il 28/70 (7, 7, 7, 7).