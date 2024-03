Baldur's Gate 3: la scena di sesso con l'orso è 'odiata' su TikTok, rivela Larian

In occasione dell'annuale edizione della Game Developers Conference, Larian Studios ha discusso della strategia comunicativa adottata dallo studio belga per la promozione di Baldur's Gate 3. La campagna marketing del GDR è andata alla grande su TikTok, tuttavia la famigerata scena amorosa con l'orso Halsin ha fatto più danni che altro.

Il discorso, tenuto dal creative content director Ben Maltz-Jones, ci porta dietro le quinte del successo di Baldur's Gate 3, e come lo studio si sia mosso sui suoi canali di social media. La strategia generale è stata quella di "gestire l'account Larian come se fosse un account fan". La scelta ha dato i frutti sperati, e Larian conta ad oggi molti più follower sui propri canali. Nonostante questo, non è mancato un peculiare incidente di percorso.

Maltz-Jones ha brevemente accennato al momento diventato più virale del gioco, ovvero la scena di sesso in forma animalesca di Halsin. Accolta con entusiasamo e generale ilarità da parte della community, la sequenza in questione non è invece stata ben accolta su TikTok. Il motivo? Maltz-Jones ha ammesso che condividere una clip della scena romantica di Halsin violava la politica sui contenuti del celebre social network. "Cosa funziona su TikTok? Sicuramente non il sesso con gli orsi", ha dichiarato. "È odiato".

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Baldur's Gate 3 si è recentemente aggiornato con un nuovo hotfix che ha risolto i problemi di cross-save su Xbox.

