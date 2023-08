Baldur's Gate 3 scontenta i giocatori su Steam Deck: sotto accusa il sistema di verifica

La buona notizia è che Baldur's Gate 3 gira su Steam Deck, la cattiva notizia è che pare i giocatori sulla console portatile di Valve siano scontenti delle performance, al punto che secondo alcuni andrebbe rimossa la sua spunta di verifica.

Nonostante il video con le impostazioni ideali per Baldur's Gate 3 su Steam Deck, le lamentele sulle performance sono piuttosto diffuse, come dimostra il meme creato su Reddit. La principale accusa è che il gioco "ha un framerate di 24 FPS e si continua a vedere sfuocato nonostante tre ore di modifiche".

Molti commentatori hanno confermato le problematiche legate alle prestazioni e puntato il dito contro il sistema di verifica di Valve, il cui processo a loro dire andrebbe modificato per rendere la convalida più affidabile per garantire un'esperienza di gioco perfetta su Steam Deck.

"All'inizio ha funzionato bene per me, ma a metà dell'Atto 2 e da quello che ho giocato dell'Atto 3 le performance sono diventate orribili", ha detto un utente. "Supportato per l'Atto 1, letteralmente ingiocabile nell'Atto 3", ha scritto un altro.

Dai commenti, pare che i problemi principali si registrino su Steam Deck proprio nell'Atto 3 del gioco. Indubbiamente Baldur's Gate 3 è un titolo ricco di contenuti e pertanto impegnativo da supportare. In ogni caso, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali di Valve o di Larian in proposito, ma non mancheremo di tenervi aggiornati.