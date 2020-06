Baldur's Gate 3, alla scoperta del gioco Larian: analisi e informazioni disponibili

I cancelli di Baldur's Gate promettono di tornare presto ad aprirsi ai più intrepidi avventurieri e viaggiatori, grazie alle fatiche del team di sviluppo di Larian Studios.

Dopo il successo conseguito con la serie Divinity, la software house ha infatti conquistato la possibilità di cimentarsi con l'iconico universo videoludico GDR per plasmare un attesissimo Baldur's Gate 3. Tra i titoli destinati ad essere protagonisti dell'evento Guerrilla Collective, attualmente in calendario per la giornate comprese tra sabato 6 e lunedì 8 giugno, il gioco è in lavorazione ormai da diverso tempo ed ha avuto modo di mostrarsi al pubblico in diverse occasioni.

In attesa di scoprire nuovi dettagli inediti nel corso del mese di giugno, la Redazione di Everyeye ha deciso di compiere un viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrendo tutto il materiale legato a Baldurs' Gate 3 attualmente disponibile. Ad operare la minuziosa analisi ci hanno pensato i nostri Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni, già autore di una ricca anteprima di Baldur's Gate 3.



Ad ospitare l'evento ci ha pensato, come di consueto, il Canale Twitch di Everyeye. Se vi siete persi la diretta, tuttavia, non disperate: direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye on Demand potete recuperare la replica integrale! Buona visione!