Baldur's Gate 3: un seducente cosplay di Shadowhearts in intimo

Nonostante siano ormai passate alcune settimane dal rilascio ufficiale, Baldur's Gate 3 non smette di evolversi e di incantare la community di appassionati. Lariand ha da pochissimo lanciato l'hotfix 9, che ottimizza ulteriormente il titolo e introduce alcune migliorie. A tenere sotto scacco il fandom, questa volta è cosplayer Win Winry.

Dopo un lungo periodo in early access su PC, il 6 settembre 2023 il terzo episodio della saga, questa volta sviluppato da Larian e non più da BioWare, è stato pubblicato ufficialmente anche su PlayStation 5, ma solamente in edizione digitale. Visto il successo riscontrato e la calda accoglienza del pubblico, la software house sta tastando il terreno per un'uscita di Baldur's Gate 3 in edizione fisica. Presto, un publisher potrebbe dimostrarsi interessato alla pubblicazione del gioco su Blu-Ray Disc, magari in occasione del debutto su Xbox Series X/S. In attesa di quest'eventualità, ecco un cosplay di Shadowhearts da Baldur's Gate 3.

Tra i personaggi di Faerun che maggiormente hanno conquistato il cuore dei fan rientra di sicuro Shadowhearts, una delle possibili romance durante l'avventura. Conosciuta in precedenza con il nome di Jenevelle Hallowleaf, è una mezz'elfa cresciuta come una chierica dalla chiesa di Sharran. Devota a Shar, la sua vita è improntata sul seguire il sentiero tracciato dalla Signora della Notte. Nell'interpretazione condivisa dall'artista e che troviamo in calce all'articolo, osserviamo la mezzelfa in intimo e di profilo.