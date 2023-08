Baldur's Gate 3: il sesso con l'orso? È solo la punta dell'iceberg, assicura lo scrittore

Ancora sconvolti dalla scena di sesso con l'orso (o per meglio dire, con il Druido trasformato in orso) presentata da Larian Studios lo scorso mese? Vi comprendiamo perfettamente, per questo motivo dobbiamo avvisarvi che potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di quanto Baldur's Gate 3 avrà da offrire in materia di storie amorose.

Durante il Panel from Hell trasmesso lo scorso 7 luglio, Larian Studios ha evidenziato le potenzialità del sistema di romance di Baldur's Gate 3 mostrando delle effusioni tra il personaggio del giocatore e un druido, che per l'emozione si trasforma in orso. Nonostante quello che potremmo definire come un "inconveniente", il giocatore sceglie di andare fino in fondo, il tutto sotto gli occhi sgomenti di un tenero scoiattolino, che lascia cadere scandalizzato una ghianda.

Ebbene, purtroppo o per fortuna (decidete voi), quella scena non è nulla a confronto a quello che Baldur's Gate 3 promette di offrire. Ad affermarlo non è stato uno qualunque, bensì il Senior Writer John Cocoran, che tra le altre cose ha contribuito a scrivere i dialoghi delle romance. In vista del lancio del gioco fissato per la giornata di domani su PC, l'autore ha approfittato del suo spazio personale su Twitter (pardon, X) per scrivere quanto segue: "Ho trascorso la scorsa settimana ad eseguire gli ultimi test su alcune romance con i companion e... dannazione, sono ancora sorpreso da quanto è eccitante questo gioco. L'orso non è nulla al confronto a quello che deve ancora venire".

"Non fraintendetemi", ha poi tenuto a precisaere. "È anche commovente, divertente, avvincente e meritevole di qualsiasi altro superlativo immaginabile... ma è anche mainstream e arrapante in un modo che pensavo si fosse estinto con i film degli anni '90, e che potreste non vedere mai in altri giochi della medesima scala".

Curiosi di scoprire cos'altro si sono inventati gli autori di Larian Studios? Lo scoprirete acquistando Baldur's Gate 3 e scaricando i 122 GB del client, per il quale non è previsto alcun preload.