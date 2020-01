Baldur's Gate 3: su Twitter spunta la data di un misterioso annuncio

Gli sviluppatori di Larian hanno sempre detto di volersi prendere tutto il tempo necessario per lo sviluppo di Baldur's Gate 3. D'altronde il brand è di quelli importanti, e non vogliono certo correre il rischio di bruciarlo, ecco perché non c'è mai stata una data d'uscita ufficiale, anzi.

"Baldur's Gate uscirà quando sarà pronto" hanno dichiarato già più volte in passato gli sviluppatori. Sembra però che finalmente qualcosa stia cominciando a muovere, perlomeno stando all'ultimo tweet dell'account ufficiale di Baldur's Gate 3, che recita "Something's Brewing", traducibile più o meno con "Qualcosa bolle in pentola".

La voce narrante del video è quella di Volo che dice "Ci sono stati molti sviluppi dall'ultima volta che sei stato a Baldur's Gate, amico. È ora di tornare". Nel filmato vengono mostrate poi alcune scene di lavoro in motion capture, ed infine compare una data: quella del 27 Febbraio 2020.

Quasi sicuramente in questa data avremo quindi nuovi dettagli sul gioco, il contenuto dell'annuncio non è stato reso noto ma per il momento è chiaro che i fan di Baldur's Gate hanno un giorno da cerchiare in rosso sul calendario. Nel frattempo, per approfondire, date un'occhiata a tutte le ultime informazioni su Baldur's Gate 3 sul nostro sito. Che ne pensate? Siete fiduciosi? Cosa vi aspettate dal nuovo, attesissimo, capitolo della celebre saga?