Baldur's Gate 3 e Skyrim: la reale differenza tra i due grandi RPG secondo un ex Bethesda

Baldur's Gate 3 e The Elder Scrolls V Skyrim: due giochi di ruolo fondamentali per il loro genere di appartenenza, eppure così diversi tra loro per contenuti, visuali e gameplay. E Bruce Nesmith, ex sviluppatore di Bethesda, si sofferma ora su cosa realmente differenzia i due titoli.

Nel corso di un'intervista con il canale Youtube MinnMax, Nesmith ha detto la sua sull'enorme RPG di Larian Studios, riconoscendogli importanti meriti: "Credo che Baldur's Gate 3 sia l'apice del tentativo di portare realmente l'esperienza del gioco da tavolo su PC, in questo tanto di cappello a Larian", afferma l'ex membro di Bethesda, che prosegue: "Ciò che in Bethesda non siamo mai riusciti a fare è come Larian ha frugato anche in tutti gli angoli più oscuri del suo gioco, uscendo allo scoperto e dicendo senza giri di parole che 'non ci interessa se solo l'1% dei giocatori vedrà mai questo o quel dettaglio, quell'1% che lo farà sarà felice di ciò che ha visto e lo andrà a dire all'altro 99% dei giocatori, che a sua volta sarà felice dell'esistenza di quell'opzione'".

"Quando si gioca a Baldur's Gate 3 - prosegue Nesmith - si ha giustamente l'impressione che questa scelta che sto per fare chiuderà parti del gioco e al tempo stesso ne aprirà altre. Significa qualcosa, è un qualcosa di importante". Così facendo, però, il rischio è di non vedere mai determinate porzioni del gioco: "Mi invento dei numeri, ma possiamo ipotizzare che ogni giocatore vedrà solo il 50% del gioco, tutto qui. E il lavoro che faccio come sviluppatore individuale potrebbe essere visto solo dal 5% degli utenti. Non è molto incoraggiante".

Il designer si sofferma quindi sull'approccio di Bethesda allo sviluppo dei suoi RPG come Skyrim o Starfield, evidenziando così la reale differenza tra i suoi giochi e l'opera di Larian Studios: "Il nostro obiettivo è sempre stato creare giochi che la gente avrebbe giocato per centinaia di ore. Se tagli il 50% del tuo gioco, la gente non ci giocherà per centinaia di ore, lo faranno per 50 ore perché hai tagliato metà del tuo prodotto". E prosegue: "A Bethesda i giochi che stavamo realizzando erano così grandi che alla fine abbiamo dovuto adottare una mentalità che permettesse ad ogni giocatore di poter fare tutto ad un certo punto. Non possiamo bloccare i contenuti in questo modo, e nei nostri giochi si può vedere che non lo facciamo. Potete diventare capi di ogni gilda, amici di tutti i vostri compagni e visitare ogni scenario, non c'è alcun limite".

Cosa ne pensate delle parole di Nesmith? Preferite l'approccio adottato da Larian Studios oppure il modus operandi di Bethesda? Diteci il vostro parere, dopo avervi ricordato che Baldur's Gate 3 esce su Xbox Series X/S nel 2023, parola di Larian Studios.