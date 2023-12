Baldur's Gate 3: a sorpresa, Larian ha aggiunto la fisica delle parti intime maschili

Come segnalato da Kotaku, la patch 5 di Baldur's Gate 3 ha aggiunto non solo un nuovo epilogo e tante migliorie sotto il cofano, ma anche una caratteristica che pochi hanno inizialmente notato, ovvero l'aggiunta della fisica per i genitali maschili.

Larian non ha menzionato questa novità nel lungo changelog della patch 5, tuttavia l'update inserisce la cosiddetta ""jiggle physics", ovvero una fisica più realistica per le parti intime maschili, che ora "dondolano" e si muovono in maniera più realistica in base al tipo di corsa o camminata del personaggio. Inutile dire come X, Instagram e TikTok si siano riempiti di video che mostrano i giocatori alle prese con questa nuova caratteristica di Baldur's Gate 3.

Dopo la patch 5, Larian ha pubblicato l'hotfix 12 per Baldur's Gate 3, un piccolo aggiornamento che va a correggere problemi tecnici, bug e glitch introdotti con il major update dei giorni scorsi. Quella appena iniziata è una settimana importante per Baldur's Gate 3, ai The Game Awards dell'8 dicembre scopriremo infatti la data di uscita del gioco su Xbox Series X/S, sono in molti a sperare che BG3 possa approdare su Xbox Game Pass al day one ma non ci sono conferme a riguardo e si tratta solamente di una ipotesi della community.