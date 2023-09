Baldur's Gate 3 sottovalutato da Microsoft? 'Come tutti', spiega un dirigente Larian

Nei giorni scorsi ha destato scalpore la pesante sottovalutazione di Baldur's Gate 3 da parte di Microsoft emersa nei leak che hanno coinvolto il team Xbox. Anche Michael Douse di Larian Studios decide di intervenire nella discussione alimentata sui social dai documenti condivisi erroneamente dalla casa di Redmond.

Dopo aver difeso Bethesda dall'accusa di aver sviluppato Starfield senza passione, il Director of Publishing degli studi Larian prende spunto proprio dal passaggio dei documenti leak di Microsoft sugli enormi costi dei giochi third party su Xbox Game Pass per sostenere come il colosso statunitense non sia stato l'unico a sottovalutare Baldur's Gate 3.

"In loro difesa, lo hanno fatto anche tutti gli altri", ricorda Douse prima di sottolineare come "è successo lo stesso anche con Divinity Original Sin 2. Credo dipenda dal genere, dal modo in cui affrontiamo le cose e dal modo in cui decidiamo di eseguirle. Semplicemente, in assenza di dati esistenti non era possibile pronosticare il successo di Baldur's Gate 3 e capire se il gioco avrebbe davvero funzionato sul mercato".

L'esponente di Larian Studios ritiene quindi che le valutazioni fatte da Microsoft diversi mesi prima del lancio della versione 1.0 di Baldur's Gate 3 non siano troppo distanti dalle stime degli altri attori dell'industria videoludica e degli analisti di settore. Lo stesso Douse, d'altronde, ha ritenuto opportuno sottolineare come gli studi Larian abbiano dovuto "fare spaventosi passi da gigante" per concretizzare la visione creativa di Baldur's Gate 3. Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a tutti gli esploratori dei Reami Dimenticati che la Patch 3 di Baldur's Gate 3 è finalmente disponibile.