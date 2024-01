Baldur's Gate 3, altro che spade e magie: spazio alle armi da fuoco con le mod!

L'aggiunta delle armi da fuoco in Baldur's Gate 3 non porta a particolari stravolgimenti del gameplay, tuttavia resta un'aggiunta piuttosto curiosa e particolare date le tematiche alla base dell'opera. Ed Astarion sembra proprio amarle queste pistole, pronto così a fare danni da lunghe distanze a qualunque avversario provi ad ostacolare il suo cammino.

In linea teorica le varie mod a tema bocche di fuoco che è possibile trovare su Nexus Mods possono essere equipaggiate da qualunque protagonista dell'acclamato RPG. Tuttavia, un po' curiosamente, le immagini a corredo delle creazioni amatoriali hanno sempre come figura principale proprio Astarion, uno dei migliori personaggi di Baldur's Gate 3 , suscitando così battute e ilarità tra la community al pensiero che il letale elfo solitamente munito di daghe possa far stragi di nemici a colpi di proiettile.

Il magico mondo delle mod non smette mai di regalare sorprese e pure qualche momento esilarante, come nel caso di Baldur's Gate 3 . Sembra infatti che i modder si stiano divertendo ad aggiungere pistole ed armi da fuoco varie all'interno del capolavoro Larian Studios , con un focus in particolare su Astarion .

i like that they just give astarion a gun pic.twitter.com/BV9cVMUpPP — ghoul @ brainworms💀🕸🍂 (@ghoulpriince) January 2, 2024

STOP GIVING ASTARION GUNS SKFJSKKD pic.twitter.com/cZtgrUMP4s — Somni/Emily (COMMISSIONS OPEN) (@aceforspinaltap) January 3, 2024

who gave this guy a fucking gun i can't breathe pic.twitter.com/SUbe1yu7CX — 유미 (@choidaehoons) December 31, 2023