Baldur's Gate 3 e le speedrun folli: raggiunto un record eseguendo un macabro rituale

Sebbene Baldur's Gate 3 sia un gioco e norme e servano decine e decine di ore per portarlo a termine, c'è chi si diverte a sperimentare con le speedrun, alcune delle quali includono azioni davvero bizzarre che consentono di velocizzare l'arrivo ai titoli di coda.

È questo il caso ImTaiyl, uno speedrunner che ha portato a termine l'ultima fatica di Larian Studios in poco meno di 4 minuti (parliamo di 3 minuti e 57 secondi). Ovviamente non si è trattato di una run tradizionale, poiché l'utente in questione è ricorso ad un glitch davvero insolito.

Dopo aver completato le primissime fasi di gioco, il giocatore elimina Shadowheart per poi inserire il suo corpo senza vita all'interno di una scatola. A questo punto, la scatola con dentro il cadavere viene gettata tra le fiamme, azione che innesca una serie di reazioni a catena che conducono il giocatore come per magia alle fasi avanzate dell'avventura. Da qui, riprendono le tecniche di speedrun più tradizionali, grazie alle quali bastano pochi istanti per giungere fino alla fine del gioco di ruolo.

