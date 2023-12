Baldur's Gate 3 spopola su Xbox: è il gioco più acquistato sulle console Microsoft

Larian Studios ha recentemente affermato che Baldur's Gate 3 non arriverà mai su Xbox Game Pass, e di non voler cambiare idea al riguardo. Di certo il fatto che il GDR stia già spopolando su console Xbox non sembra destinato a cambiare le carte in tavola.

Come riportato su X|Twitter da HazzadorGamin, Baldur's Gate 3 risulta attualmente il gioco più venduto in assoluto su console Xbox Series X|S. In questo caso si parla espessamente di titoli venduti a pagamento, e non inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sembra quindi evidente che i giocatori sono disposti a pagare il prezzo che vale l'esperienza di uno dei GDR più apprezzati degli ultimi anni. Il CEO di Larian, Swen Vincke ha dichiarato di non avere intenzione di aderire a servizi come Xbox Game Pass dal momento che pretende "un riconoscimento e una tutela" dell'egregio svolto dal team di Larian Studios per realizzare un prodotto tanto convincente da meritarsi il premio di Gioco dell'Anno ai The Game Awards di quest'anno.

Chi ha acquistato il ruolistico di Larian su console Xbox Series X|S sarà felice di sapere che, grazie al più recente aggiornamento firmware della console Microsoft, è stato risolto il grave bug dei salvataggi di Baldur's Gate 3 in cui sono incappati alcuni utenti nei giorni scorsi.