Baldur's Gate 3: la storia sarà direttamente collegata ai precedenti capitoli della serie

Dopo aver confermato l'arrivo di Baldur's Gate 3 in Early Access su pc nel 2020, il team di Larian Studios ha organizzato una sessione di Q&A su Reddit per approfondire alcuni aspetti del gioco. Tra gli argomenti più interessanti è emerso quello sulla natura della narrazione e sulle eventuali connessioni con i precedenti capitoli della saga.

Già in precedenza Larian aveva confermato che durante le avventure di Baldur's Gate 3 sarà possibile incontrare personaggi familiari, tratti direttamente dai titoli originali sviluppati da BioWare. Nel nuovo AMA su Reddit però il CEO dello studio, Swen Vincke ha voluto approfondire alcuni aspetti della narrazione, parlando dei collegamenti con i primi due capitoli della serie: "Non lo chiameremmo Baldur's Gate 3 se non ci fossero collegamenti...Vorrei solo dire che toccheremo la storia di Baldur's Gate 1 e 2 in modi piuttosto significativi. Ci sono personaggi che ritorneranno e quello che è accaduto in BG 1, 2 e in Throne of Bhaal è direttamente collegato a Baldur's Gate 3. All'inizio dell'avventura non sarà così evidente ma una volta che avanzerete nel gioco diventerà chiaro". Insomma, l'ultima fatica di Larian Studios sarà completamente immersa nella storia e nell'universo narrato nei precedenti episodi della saga.

Gli sviluppatori hanno poi approfondito altri temi tra cui ambientazioni, struttura del mondo e libertà di scelta. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'anteprima di Baldur's Gate 3 è disponibile sulle pagine di Everyeye.