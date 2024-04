Baldur's Gate 3 nella storia: è il primo videogioco ad aver vinto i maggiori premi GOTY

Il trionfo di Baldur's Gate 3 ai BAFTA Game Awards 2024 è solo l'ultimo dei successi conseguiti dal capolavoro ruolistico di Larian che, per la prima volta nella storia dell'industria dell'intrattenimento videoludico, riesce nell'impresa di aggiudicarsi tutti i premi GOTY assegnati dalle principali kermesse annuali.

La cerimonia tenutasi nel Regno Unito che ha insignito Baldur's Gate 3 dell'ennesimo premio Game of the Year ha aggiunto alla baceca degli studi Larian l'ultima delle statuette GOTY conquistate nel corso di questi mesi.

La cavalcata trionfale del kolossal GDR ambientato nei Reami Dimenticati di Dungeons & Dragons è iniziata nel novembre dello scorso anno con la vittoria dell'Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards, per poi proseguire nei mesi successivi con i GOTY conquistati dal team al seguito di Swen Vincke ai The Game Awards, ai DICE Awards e ai Game Developers Choice Awards. Prima di Baldur's Gate 3, nessun altro titolo era riuscito a trionfare in tutti i maggiori eventi videoludici annuali, e questo a dispetto dell'incredibile concorrenza rappresentata da giochi come Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2.

Negli scorsi anni, tra i videogiochi che hanno puntato alla 'cinquina d'oro dei GOTY' senza riuscirci citiamo ad esempio Zelda Breath of the Wild (fermatosi a quattro premi a causa del Game of the Year assegnato dalla giuria dei BAFTA a What Remains of Edith Finch), God of War ('battuto' da Fortnite ai Golden Joystick Awards del 2018) e più di recente Elden Ring: il capolavoro open world di FromSoftware fu sconfitto nientemeno che dal fenomeno roguelike italiano Vampire Survivors ai BAFTA 2023.

